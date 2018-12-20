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Ученые доказали, что дарить приятнее, чем получать 

Новости мира инноваций 5 часов назад
Фото: Новости мира инноваций
Но есть и исключения их этого правила! Например, когда мы дарим кому-то подарок.
Результаты соответствующего исследования опубликованы в издании Psychological Science.

Как счастье стало измеримым

В двух исследованиях ученые Эд О'Брайен и Саманта Кассирер сравнили тех, кто регулярно дарит подарки, с теми, кто их регулярно получает. Выяснилось, что счастье первых длится намного дольше, чем испытывают его вторые.
— Если вы хотите поддерживать уровень счастья в своей жизни, то вам нужно начать делать что-то другое — так заявлялось в прежних исследованиях. Однако мы выяснили кое-что другое: даже если мы будем регулярно дарить что-то людям в совершенно аналогичной манере, ощущение счастья будет каждый раз почти как в первый, пояснил О'Брайен.
В ходе одного эксперимента студентам университета ежедневно дарили по 5 долларов в течение пяти дней. И каждый день подаренные деньги нужно было потратить одним и тем же способом. Участников произвольно поделили на тех, кто должен потратить деньги на себя, и на тех, кто тратит на кого-то другого, например, отдает чаевые в кафе одному и тому же официанты либо перечисляет онлайн на благотворительность.
От редакции Понятно, что при этом никто не замерял, насколько велико счастье в обоих случаях в принципе, то есть те, кто тратил на себя, даже с учетом снижения могли оказаться счастливее тех, кто тратил на других, но это уже тема для другого исследования.
Участникам необходимо было запоминать эмоции в момент траты и к концу каждого дня фиксировать, насколько они счастливы.
Результаты у 96 студентов показали совершенно ясный шаблон: те, кто тратил деньги на себя, к концу пятого дня отметили снижение уровня счастья, а те, кто тратил на кого-то еще, сообщили о таком же уровне, что и в первый день.
Как бы то ни было, ученые провели и второй эксперимент, но уже онлайн. Это позволило им сохранить согласованность задач между участниками.
В ходе эксперимента 502 участника сыграли 10 раундов в кроссворд. За каждый раунд они выигрывали по 5 центов, которые могли либо сохранить, либо потратить на благотворительность. После каждого раунда участники сообщали, насколько яркие они испытывают ощущения счастья, приподнятости и радости.
И снова самоощущение счастья снижалось значительно медленнее у тех, кто жертвовал свой выигрыш, по сравнению с тем, кто оставлял себе.

Чистые результаты

Дальнейший анализ итогов позволил исключить потенциальное альтернативное объяснение, что якобы те, кто дарит, думают что и кому дарить, и именно потому они чувствуют себя более счастливыми.
— Мы учли массу возможных вариантов и проанализировали их. Ни один не смог бы объяснить наши результаты, заявил О'Брайен.
Наше привыкание к ощущениям, вызывающим счастье, может оказаться функциональным в том смысле, что оно помогает нам искать и задействовать новые ресурсы. Но почему то же самое не происходит с ощущением счастья, когда мы что-то отдаем?
Ученые отметили, что когда люди сосредоточены на получении чего-то, они просто сравнивают результат каждый раз и счастье со временем становится менее ярким. Зато когда люди дарят, они сосредоточены не на результате, а на процессе, и потому каждый случай воспринимают как уникальный.
Кроме того, мы можем медленнее привыкать к счастью дарения, поскольку это помогает нам поддерживать нашу общественную репутацию, усиливая наше ощущение социальной связи и принадлежности.
Данные выводы поднимают некоторые интересные вопросы для будущих исследований.
Например, будут ли те же выводы иметь место в ситуации, если принимаемые или даримые суммы денег будут каждый раз больше предыдущего.
Изменится ли ощущение счастья, когда мы дарим деньги друзьям, по сравнению с незнакомцами?
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