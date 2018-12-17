Минздрав рассказал о бесплатных медуслугах

Министерство здравоохранения России выпустило памятку, в которой сообщило, на какие виды бесплатной медицинской помощи могут рассчитывать россияне. Памятка опубликована на официальном сайте ведомства.

В Минздраве сообщили, что россияне имеют право на бесплатную первичную медпомощь и лечение в стационаре, оказываемую фельдшерами, акушерами, участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специалистами.

Бесплатно оказывается специализированная помощь, включающая в себя диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий. А также лечение с применением новых сложных или уникальных методов. Отмечается, что за вызов скорой помощи россияне тоже не должны платить.

В памятке также указано, что россияне не должны платить за следующие виды медицинской помощи: медицинская реабилитация; экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО); различные виды диализа; химиотерапия при злокачественных заболеваниях; профилактические медицинские осмотры; диспансеризация.