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Минздрав рассказал о бесплатных медуслугах 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения России выпустило памятку, в которой сообщило, на какие виды бесплатной медицинской помощи могут рассчитывать россияне. Памятка опубликована на официальном сайте ведомства.
В Минздраве сообщили, что россияне имеют право на бесплатную первичную медпомощь и лечение в стационаре, оказываемую фельдшерами, акушерами, участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специалистами.
Бесплатно оказывается специализированная помощь, включающая в себя диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий. А также лечение с применением новых сложных или уникальных методов. Отмечается, что за вызов скорой помощи россияне тоже не должны платить.
В памятке также указано, что россияне не должны платить за следующие виды медицинской помощи: медицинская реабилитация; экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО); различные виды диализа; химиотерапия при злокачественных заболеваниях; профилактические медицинские осмотры; диспансеризация.
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