Синтоловому качку Кириллу Терешину грозит ампутация «рук-базук»

Кирилл Терешин принял участие в съемках видео исполнителя Султана Урагана. На этот раз Ураган готовит ролик на песню «Базуки». Героями клипа стали необычные люди.

Как сообщает СтарХит, в процессе работы Кириллу стало плохо. Приехавшая бригада врачей диагностировала воспаление. Сбить температуру удалось лишь ненадолго, но о продолжении съемок, разумеется, речь уже не шла.

Как выяснилось позже, эта ситуация длится уже несколько месяцев, обладатель рук-базук ездил на консультацию к врачам, которые пообещали ему удалить синтол, но здравый смысл подсказывает, что такое не возможно. Синтол вызывает в организме сначала фиброз, затем никроз тканей, что влечет за собой ампутацию рук. Это в лучшем случае. В худшем — человек умирает.

«В этом клипе хотел показать, что людям, которые экспериментируют со своей внешностью, нужно остановиться и задуматься. Ведь в погоне за красотой человек может умереть», — заявил Султан Ураган.

Ранее «СП» писала, что скандальный бодибилдер Кирилл Терешин выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный рэпер на пару с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни.