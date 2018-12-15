Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Синтоловому качку Кириллу Терешину грозит ампутация «рук-базук» 

Свободная пресса + ещё 2 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кирилл Терешин принял участие в съемках видео исполнителя Султана Урагана. На этот раз Ураган готовит ролик на песню «Базуки». Героями клипа стали необычные люди.
Как сообщает СтарХит, в процессе работы Кириллу стало плохо. Приехавшая бригада врачей диагностировала воспаление. Сбить температуру удалось лишь ненадолго, но о продолжении съемок, разумеется, речь уже не шла.
Как выяснилось позже, эта ситуация длится уже несколько месяцев, обладатель рук-базук ездил на консультацию к врачам, которые пообещали ему удалить синтол, но здравый смысл подсказывает, что такое не возможно. Синтол вызывает в организме сначала фиброз, затем никроз тканей, что влечет за собой ампутацию рук. Это в лучшем случае. В худшем — человек умирает.
«В этом клипе хотел показать, что людям, которые экспериментируют со своей внешностью, нужно остановиться и задуматься. Ведь в погоне за красотой человек может умереть», — заявил Султан Ураган.
Ранее «СП» писала, что скандальный бодибилдер Кирилл Терешин выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный рэпер на пару с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни.
Свободная пресса: последние новости
Врачи Егорьевской больницы откровенно рассказали об отсутствии лекарств для больных Чрезмерное увлечение стейками может привести к серьезным проблемам со здоровьем Дорогие препараты для химиотерапии включили в жизненно важные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За лечением онкобольных будут следить пристальнее
Раскрыт механизм старения иммунной системы
Тромбоциты-зомби заставляют тромбы твердеть
Употребление белого риса не повышает риск диабета
Чем опасен Новый год для здоровья
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
05:42
Как ядовитые растения доводят до смерти
ЗОЖ
10:06
Неоднозначные психологические эксперименты
Наука
04:14
Веские причины для занятий бегом
ЗОЖ
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
04:33
Любопытные факты о работе мозга
Наука
10:13
Почему много сидеть вредно
ЗОЖ
14:34
Что означают прыщи
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение