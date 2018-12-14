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Чем опасен Новый год для здоровья 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
По мнению шведских медиков, риск получить инфаркт в новогодние каникулы повышается примерно на 15%.
Статисты заметили, что большая часть сердечных приступов случается во время новогодних праздников. Медики заинтересовались этим и провели исследование, чтобы найти связь между каникулами и смертностью.
Также несколько лет идут споры о существовании "эффекта выходных". Дело в том, что смертность среди пациентов больницы возрастает в выходные, а риск попасть в ДТП повышается во время праздников.
По этой причине Эрлинге и его коллеги стали наблюдать за жизнью около 300 тысяч шведов в период с 1998 по 2013 год.
В итоге удалось выяснить, что вероятность получить инфаркт возрастает в Рождество, в первый день Нового года и во время национального дня Швеции 6 июня.
Предполагается, что количество несчастных случаев и заболеваний увиличивается из-за сильного эмоционального стресса и алкоголя.
Но также исследователи отметили, что в день Богоявления перед Рождеством смертность уменьшается в среднем на 10-15%. Они это связывают различиями в поведении людей в тот или иной праздник.
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