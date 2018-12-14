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Минздрав раскритиковал питание россиян 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о нерациональном подходе россиян к выбору продуктов. Ее больше всего беспокоит массовое ожирение и высокое потребление сахара и соли.
Министр отметила, что россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, а каждый пятый житель мегаполиса питается фастфудом. Скворцова привела неутешительную статистику — ожирением страдают 25% женщин и 27% мужчин в возрасте 35-40 лет. Также стоит отметить, что рост распространенности ожирения у мужчин вырос в два раза.
“Нерациональное питание и, как следствие, ожирение, является проблемой не только для конкретного человека, но и для всего государства. Зачастую склонность к нерациональному питанию связана с тем, что высококалорийная пища с большим содержанием жиров и углеводов сравнительно недорогая и привлекательная на вкус. Играет роль и реклама на телевидении”, — заявила Скворцова.
В связи с этим объявлено, что в 2019 году министерство будет бороться с сокращением потребления сахара и соли, в том числе среди детей. По ее словам, эксперты предлагают "различные модели, например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара".
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