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Ученые: риск шизофрении зависит от месяца рождения 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Люди, в организме которых при рождении в крови содержится мало витамина D, впоследствии с более высокой вероятностью оказываются подвержены развитию шизофрении. К такому выводу пришли учёные из Квинслендского университета в Австралии и ряда научных организаций Дании.
Исследователи отмечают, что взаимосвязь между недостатком солнечного света и повышенным риском развития шизофрении уже была выявлена ранее, однако это не обязательно означает, что причиной подобной взаимосвязи именно служит недостаток витамина D. Чтобы проверить, связаны ли дефицит этого витамина и риск шизофрении непосредственным образом, учёные собрали информацию о 2602 жителях Дании.
Как оказалось, люди, которым перед началом исследования была диагностирована шизофрения (среди участников исследования таковых была примерно половина), чаще рождались весной или зимой, то есть во время, когда новорождённые чаще страдают от недостатка витамина D. Хотя это всё ещё не позволяет с уверенностью говорить именно о причинно-следственной связи, авторы новой научной работы склоняются именно к такой трактовке.
Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.
Шизофрения — не единственное психическое заболевание, вероятность которого увеличивается в условиях недостатка солнечного света. Несколько месяцев назад специалисты, представляющие Бингемтонский университет в США, пришли к выводу, что жители северных широт сталкиваются с обсессивно-компульсивным расстройством заметно чаще, чем те, кто проживают ближе к экватору. По мнению специалистов, связующим звеном в данном случае также может служить недостаточное количество солнечных лучей, пусть в данном случае речь идёт не столько о витамине D, сколько о сбивающихся циркадных ритмах человека. Ещё одно исследование, проведённое учёными из Университета Питтсбурга, показало, что люди, живущие в холодных регионах с меньшим количеством солнечных дней в году, чаще прочих злоупотребляют алкоголем.
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