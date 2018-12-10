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Первая волна гриппа ожидается в начале января 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Главный эпидемиолог России Николай Брико в интервью «МК» разъяснил, как обезопасить себя от вирусов. По его словам, на ноябрь отмечается невысокая заболеваемость ОРВИ, а ожидать подъема заболеваемости гриппом следует после Нового года. Симптомы вируса стандартные — головная боль, высокая температура, насморк, боль в горле, кашель и интоксикация.
Николай Брик советует заранее вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать осложнений, таких как: пневмония, ишемическая болезнь сердца и развитие инсультов. Также эксперт не советует переносить грипп «на ногах», правильнее всего будет придерживаться постельного режима.
При первых симптомах вируса следует обратиться ко врачу или вызвать бригаду «скорой помощи». Эксперт отмечает, что не следует лечиться самостоятельно, это особенно важно в случае с детьми и пожилыми людьми.
“Нужно назначение специфических противовирусных препаратов и адекватной терапии антибактериальными средствами, чтобы не допустить осложнений. Нельзя, чтобы больные или родители заболевших детей сами начинали прием антибиотиков. Это не только не предупреждает развитие бактериальных осложнений, а порой и способствует возникновению аллергических реакций, дисбактериозу, формированию устойчивых форм бактерий”, — отметил главный эпидемиолог России.
Для профилактики гриппа следует обратиться ко врачу, чтобы специалист назначил подходящий препарат.
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