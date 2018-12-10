Врачи рассказали правду о современных методах лечения

Пациентам нередко кажется, что врач лечит неправильно. В том числе из-за этого все еще популярны гомеопатия, остеопатия и другие виды альтернативной медицины. Однако прогресс нашего здравоохранения и качества жизни россиян очевидны. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, как наука влияет на врачебную практику и почему медикам стоит доверять.

Сам себе доктор

Врачи не устают предостерегать от самолечения, тем не менее редкий человек не спрашивал совета у соседки или не копался на форумах в надежде узнать о "более надежном" лекарстве, чем прописали в поликлинике.

Интернет и знание английского языка открывают широкие возможности для медицинского самообразования. И вот уже молодежь массово читает "Медач" (самый популярный паблик для врачей) и Кокрейновские обзоры, сыплет терминами "клинические испытания", "препарат с доказанной эффективностью", "метаанализ".

"Не считаю правильным, что пациенты читают систематические обзоры Кокрейна. Эта информация предназначена для специалистов с медицинским образованием", — комментирует РИА Новости Роман Полибин, доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины медико-профилактического факультета МГМУ имени И. М. Сеченова.

У популяризации медицинских знаний, расцветшей в последние годы, тоже есть подводные камни: у лектора возникает соблазн слишком широких обобщений, громких, но не всегда взвешенных заявлений.

"Для неискушенной публики рискованно делать выводы по результатам одного исследования или обзора. Я бы придерживался другого принципа: обсуждать полученные результаты сначала в экспертном сообществе", — добавляет Чавдар Павлов, руководитель Центра доказательной медицины МГМУ имени И. М. Сеченова.

Требуются доказательства

Желание самостоятельно найти лечение, в принципе, объяснимо. Врачам не доверяли всегда. Конечно, сейчас ситуация значительно улучшилась — благодаря не вызывающим сомнения успехам здравоохранения, росту продолжительности жизни, победе над многими смертельными заболеваниями. Важную роль сыграло развитие научных методов в медицине.

Остались в прошлом трагедии, подобные "талидомидной катастрофе". В конце 1950-х в Европе врачи широко назначали пациентам в качестве снотворного препарат талидомид, не прошедший тщательной проверки. Вскоре стали рождаться дети с телесными пороками развития. Лекарство с рынка отозвали, но тысячи детей остались инвалидами.

Теперь все препараты испытывают в течение многих лет сначала на культурах клеток, животных и затем на отдельных группах пациентов. Столь же тщательно тестируют методы профилактики, диагностики. И уже применяемое на практике лечение продолжают проверять на эффективность. Результаты испытаний обязательно публикуют в открытой печати.

Раз в несколько лет информацию о конкретном способе лечения обобщают и анализируют с помощью статистических методов, чтобы оценить эффективность. Систематические обзоры литературы, метаанализы многих источников составляют базу доказательной медицины — так называют научно-обоснованную медицинскую практику.

"В 1960-е годы датчанин Генрик Вульф называл это рациональной медицинской практикой. Поскольку из последовательного следования принципам доказательной медицины вытекают некоторые неприятные для отдельных людей и компаний выводы, это дело пытаются всячески подорвать. Те же гомеопаты, колдуны, продавцы народных средств", — рассказывает Василий Власов , профессор ВШЭ , пионер принципов доказательной медицины в России, основатель Общества специалистов доказательной медицины.

Не искусство, а наука

Доказательная медицина — молодое направление. Сначала в ее принципах были сомнения, особенно у врачей, которые считали медицину скорее искусством, чем наукой, теперь это общепризнанный подход.

"Сейчас редко какой врач будет выдумывать способ лечения, основываясь на своем представлении о пациенте и болезни", — отмечает Власов.

"Мы изучали динамику смертности от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда в мире. В большинстве стран, в том числе у нас, выраженное снижение смертности совпало с внедрением принципов доказательной медицины", — приводит пример Полибин.

"Врачи очень ценят доказательную медицину. Они устали от навязчивой рекламы разных фармпрепаратов и с большим интересом воспринимают систематические обзоры, независимую экспертизу медицинских методов", — добавляет Павлов.

Он с 2007 года состоит в Кокрейне — независимой от фарминдустрии экспертной площадке, где анализируют научную обоснованность медицинских практик. Чавдар Павлов — автор нескольких метаанализов и систематических обзоров по гастроэнтерологии и гепатологии.

Возглавляемый им Центр доказательной медицины открылся в октябре этого года. Прослушав факультативно курс по этой дисциплине, студенты-медики сами предложили включить его в обязательную программу обучения.

Не хочешь — научим

Чтобы предоставить врачам доступ к актуальным научным результатам, упростить восприятие потока информации, эксперты разрабатывают клинические рекомендации. Это выжимка, резюме самых последних данных по разным медицинским направлениям.

"Эксперты проводят поиск и анализ публикаций, посвященных определенному вопросу. На этой основе разрабатывают клинические рекомендации. Раз в три-четыре года их пересматривают. Как только появляются новые сведения об эффективности какого-либо препарата, в документ вносят изменения. Там обязательно есть шкала достоверности данных, обоснование того, почему врач должен делать соответствующее назначение", — объясняет Роман Полибин.

Искажение доказательств в результате давления фармкомпаний или недобросовестности ученых он исключает. По его словам, принципы доказательной медицины в целом способствуют повышению объективности врачей.

Василий Власов не столь оптимистичен. По его мнению, организаторы здравоохранения все еще могут руководствоваться идеологическими соображениями, поэтому стандарты лечения получаются не оптимальные, разбухают от избыточных методов и препаратов, становятся дорогими.

"Это справедливо для всего мира", — подчеркивает он.

Самые популярные в мире базы данных, которые помогают медикам принимать научно обоснованные решения по поводу того или иного лечения, разработаны в Финляндии и США. Врач вбивает в окошко симптом или название препарата и получает список документов, клинических рекомендаций, которые он учитывает при назначении. В идеале непосредственно во время работы с информацией о пациенте доктор получает подсказки, основанные на рекомендациях.

России необходима собственная такая система. За эту амбициозную задачу взялся Сеченовский университет.

"Мы создадим национальную систему принятия врачебных решений, основанную на доказательной базе и собственном контенте. Она будет максимально адаптирована для работы наших врачей по разным специальностям", — заключает Чавдар Павлов.