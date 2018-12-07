Обнаружена одна из причин гипертонии 

Американские специалисты нашли взаимосвязь между гипертонией и выпадением зубов у пожилых женщин.
В исследовании рассматривали больше 36 тысяч женщин, преодолевших менопаузу и регулярно посещавших стоматолога в период с 1998 по 2015 год. У них наблюдалась положительная связь между потерей зубов и риском гипертонии, то есть, вероятность гипертонии была на 20% выше у женщин, теряющих зубы.
Ученые предположили, что одной из возможных причин обнаруженной взаимосвязи может быть изменение рациона. Из-за отсутствия зубов люди начинают есть более мягкую пищу, подвергая продукты во время приготовления более длительной обработке.
Основываясь на результатах исследования, медики дают профилактические советы:
— гигиена полости рта и регулярное посещение стоматолога;
— сбалансированное питание;
— умеренная физическая активность;
— контроль за весом;
— регулярный мониторинг артериального давления.
Кроме того, потеря зуба должна служить предупреждением возможного риска гипертонии, говорят исследователи.