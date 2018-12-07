Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружена одна из причин гипертонии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американские специалисты нашли взаимосвязь между гипертонией и выпадением зубов у пожилых женщин.
В исследовании рассматривали больше 36 тысяч женщин, преодолевших менопаузу и регулярно посещавших стоматолога в период с 1998 по 2015 год. У них наблюдалась положительная связь между потерей зубов и риском гипертонии, то есть, вероятность гипертонии была на 20% выше у женщин, теряющих зубы.
Ученые предположили, что одной из возможных причин обнаруженной взаимосвязи может быть изменение рациона. Из-за отсутствия зубов люди начинают есть более мягкую пищу, подвергая продукты во время приготовления более длительной обработке.
Основываясь на результатах исследования, медики дают профилактические советы:
— гигиена полости рта и регулярное посещение стоматолога;
— сбалансированное питание;
— умеренная физическая активность;
— контроль за весом;
— регулярный мониторинг артериального давления.
Кроме того, потеря зуба должна служить предупреждением возможного риска гипертонии, говорят исследователи.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каковы риски заболеть раком по наследству
Ученые просят давать детям витамин D
Разработан кровоостанавливающий порошок
В Росстате рассказали о подорожании валидола
6 способов улучшить память, доказанных наукой
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
14:34
Что означают прыщи
Народная медицина
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение