Обнаружена одна из причин гипертонии

Американские специалисты нашли взаимосвязь между гипертонией и выпадением зубов у пожилых женщин.

В исследовании рассматривали больше 36 тысяч женщин, преодолевших менопаузу и регулярно посещавших стоматолога в период с 1998 по 2015 год. У них наблюдалась положительная связь между потерей зубов и риском гипертонии, то есть, вероятность гипертонии была на 20% выше у женщин, теряющих зубы.

Ученые предположили, что одной из возможных причин обнаруженной взаимосвязи может быть изменение рациона. Из-за отсутствия зубов люди начинают есть более мягкую пищу, подвергая продукты во время приготовления более длительной обработке.

Основываясь на результатах исследования, медики дают профилактические советы:

— гигиена полости рта и регулярное посещение стоматолога;

— сбалансированное питание;

— умеренная физическая активность;

— контроль за весом;

— регулярный мониторинг артериального давления.

Кроме того, потеря зуба должна служить предупреждением возможного риска гипертонии, говорят исследователи.