В каких регионах России больше всего онкобольных

Согласно статистике Минздрава России , с которой ознакомился News.ru, по итогам 2017 года больше всего пациентов под диспансерным наблюдением в онкологических организациях состояло в Курской области (3239,3 человека на 100 тыс. больных), Мордовии (3145,4) и Краснодарском крае (3086). При этом меньше всего аналогичных пациентов в Дагестане (835,3), Тыве (889) и Чечне (1024,3).

News.ru выяснял, почему в некоторых регионах шансы заболеть онкологией выше, чем в остальных.

Онкология на ряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями является основной из причин смертности населения. Над тем, как победить болезнь или, по крайней мере, остановить её распространение, бьются лучшие умы. Но пока, кажется, они проигрывают. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения выступила с неутешительным прогнозом — в ближайшие 20 лет число заболеваний раком возрастёт примерно на 70%.

Пока одним из самых эффективных методов борьбы с заболеванием считается раннее выявление — вовремя обнаруженная опухоль легче поддаётся лечению и сводит риск летального исхода практически к нулю. И здесь нашей системе здравоохранения есть, чем гордиться. Большинство из числа выявленных в 2017 году злокачественных новообразований — 29,8% и 25,8% — имели, соответственно, первую и вторую стадии.

Если российские мужчины чаще всего болеют раком органов дыхания (трахеи, бронхов, лёгких) и предстательной железы, то женщины — раком молочных желёз и кожи. Как показывает статистика Минздрава, для заболевания свойственны не только гендерные различия, но и территориальные. В некоторых регионах с проблемой сталкиваются гораздо чаще, чем в других. И этому, по мнению заместителя председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николая Говорина, есть объяснение.

«Целая совокупность факторов определяет уровень онкозаболеваемости. Начиная от уровня развития здравоохранения в регионе и возможности выявлять патологию, до образа жизни населения. Там, где сохранился институт семьи по некоторым видам рака показатели ниже. Например, рак шейки матки и предстательной железы во многом ассоциированы с образом жизни, беспорядочной ранней половой жизнью, которая часто приводит к вирусному заражению. Также нужно отметить, что в Дагестане и в Чечне население очень редко потребляет табак. Курение — одна из основных причин рака лёгких», — сказал депутат News.ru.

Плохие показатели по онкозаболеваемости связаны с экологической ситуацией в регионе и некачественным питанием, также уверен он.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, сейчас проводится онкоаудит: создаются комиссии из квалифицированных экспертов, которые выезжают в регионы с неблагополучной онкологической ситуацией и проводят комплексную оценку причин, по которым возникает заболевание.

Борьба с онкологией входит в приоритетные задачи национального проекта здравоохранения, в рамках которого онкологические службы получают хорошее финансовое обеспечение, констатировал Говорин. Основная цель, утверждает он, — создать равные условия во всех субъектах страны для раннего выявления патологии.

В конце ноября на IХ Всероссийском конгрессе пациентов министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что на лечение пациентов с онкологией в 2019 году будет выделено около 150 млрд рублей, то есть в два раза больше, чем в текущем. Огромные дополнительные ресурсы, выделенные на химиотерапию, — большое общее «завоевание», подчеркнула глава ведомства.

При этом приоритетом должна стать профилактика болезни, а не её лечение, считает Говорин.

«Нужно решать вопросы с позиции предупреждения болезни, то есть борьбы с факторами риска. Например, очень перспективное направление в борьбе с онкологией — вакцинация. Сейчас создана система вакцинации против рака шейки матки у девочек, которая гарантирует, что ребёнок не заболеет», — рассказал спикер.

Депутат также подчеркнул, что ответственность за здоровье населения лежит не только на медицинских работниках, но и на самих гражданах, которые должны внимательно относится к своему организму и регулярно проходить диспансеризацию.

С этим мнением согласен и врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Дмитрий Булетов. По его словам, самый верный способ борьбы с заболеванием — диагностика.

«Предугадать онкологический процесс практически невозможно. Это генетическое повреждение, которое может случится или нет. Нужно внимательно относиться к своему здоровью, обследоваться у врачей и проводить самообследования. Например, есть рак кожи, который можно заметить, если наблюдать за своими родинками, отмечать растут они или нет, болят или нет. Аналогичная профилактика рака молочной железы. Достаточно регулярно проводить пальпацию груди в домашних условиях. К сожалению, в нашей стране не принято регулярно обследоваться. И такое отношение к здоровью, конечно, нужно менять», — констатирует врач.