Смерть россиян объяснили неправильным питанием

Из-за некачественной пищи и неправильного питания происходит около 63% смертей в России, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

В ведомстве уверены, что корректная маркировка продуктов поможет справиться с проблемой.

"Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно", — заявили в пресс-службе ведомства.

Чрезмерное потребление сахара, насыщенных жирных кислот, соли приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Отмечается, что количество российских женщин, страдающих ожирением, в 2-2,5 раза больше, чем мужчин.