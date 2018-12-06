Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смерть россиян объяснили неправильным питанием 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Из-за некачественной пищи и неправильного питания происходит около 63% смертей в России, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уверены, что корректная маркировка продуктов поможет справиться с проблемой.
"Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно", — заявили в пресс-службе ведомства.
Чрезмерное потребление сахара, насыщенных жирных кислот, соли приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Отмечается, что количество российских женщин, страдающих ожирением, в 2-2,5 раза больше, чем мужчин.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У асцидий нашли аналог костного мозга
Почему пожилые люди медленнее читают
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Сколько заболеваний кошка может передать человеку1
Сколько допустимо съедать глутамата натрия
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение