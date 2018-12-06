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Ученые разработали универсальный экспресс-тест на рак 

BitCryptoNews 4 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Исследователи из Университета Квинсленда разработали простой и недорогой способ диагностирования рака, который занимает менее 10 минут, является универсальным и позволяет определять наличие заболевания с точность 90%.
Ученым удалось сделать прорыв благодаря открытию того, что ДНК здоровых и раковых клеток по-разному взаимодействует с поверхностью металлов и реагирует на воду. Суть нового экспресс-теста заключается в том, что подозрительную ДНК помещают в воду с наночастицами золота и наблюдают за изменением.
После добавления крошечных частиц драгоценного металла в жидкость, она окрашивается в розовый цвет. Введенная ДНК мутировавших клеток просто прилипает к золоту, поэтому вода остается розовой, а здоровые гены вступают в реакцию, из-за чего раствор становится синего цвета.
Ученые испытали новую методику на 200 образцах клеток с разными видами онкологических заболеваний, и в 90% случаев полученные с помощью десятиминутного теста результаты были правильными. В данный момент технология позволяет только установить наличие заболевания, но не дает информации о его разновидности или месте расположения. Поэтому такой анализ можно использовать лишь как первоначальный инструмент при наличии у врача подозрений, и в случае их подтверждения потребуются дальнейшая диагностика.
Команда ученых говорит, что разработка теста еще не завершена, так как требуются дальнейшие испытания для оценки его полного клинического потенциала. В сочетании с другими простыми анализами, он может стать мощным диагностическим инструментом. В перспективе новый экспресс-тест можно будет включить в общий анализ крови.
Скоро инвазивные методы анализа кардинально преобразятся. Этому будут способствовать такие изобретения, как новый нанопинцет созданный химиками из Имперского колледжа Лондона, который позволяет делать биопсию клетки, не уничтожая ее.
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