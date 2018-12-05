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Ученые раскрыли секрет пользы маточного молочка 

Мир24 1 час назад
Фото: depositphotos
Ученые раскрыли секрет пользы маточного молочка. Оно содержит особые вещества, которые помогают организму обновляться, сообщает The Guardian.
Маточное молочко — питательная масса, которой медоносные пчелы кормят матку и личинок. Оно широко используется в народной медицине и в косметологии, хотя его свойства пока не слишком хорошо изучены.
Последние исследования показали, что молочко содержит белок роялактин (royalactin). Он активирует гены, которые усиливают способность стволовых клеток к обновлению.
Ученые также убедились, что маточное молочко влияет не только на пчел, но и на других существ — так, оно увеличило продолжительность жизнь подопытных червей и грызунов.
Исследователи решили узнать, содержится ли белок, подобный роялактину, в человеческом организме. И после ряда тестов протеин с очень похожей структурой был действительно найден. Оказалось, что он проявляет максимальную активность на ранних стадиях развития человеческого эмбриона и, вероятно, создает запас стволовых клеток.
Белок получил название Regina. По мнению ученых, он имеет огромную важность для развития организма и может помочь в лечении расстройств, связанных с отмиранием клеток: болезни Альцгеймера, сердечной недостаточности, мышечной дистрофии.
Ученые отмечают, что и роялактин у пчел, и Regina у людей появились в результате схожих эволюционных процессов.
В организме взрослых людей белок не активен. Но исследователи намерены создать по его образцу лекарственные препараты, которые оказывали бы то же действие.
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