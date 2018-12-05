Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа неожиданная опасность риса 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мякоть рисового зерна может содержать в себе до 80% мышьяка в виде неорганических соединений.
Рисовые зерна способны накапливать в себе опасные для человека токсины, в том числе мышьяк. К таким неутешительным выводам пришла международная группа ученых. О своем открытии исследователи рассказали на конференции Общества анализа рисков.
Мероприятие состоялось в Новом Орлеане и объединило экспертов из самых различных областей.
«Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека»,
— заявил сотрудник университета Индианы Чжэн Чжоу.
По мнению экспертов вредные вещества попадают в рисовые зерна вместе с водопроводной водой и способны приводить к тяжелым патологиям и развитию нарушений работы организма.
Чтобы выяснить это пришлось проанализировать 143 научных труда, посвященные метаболизму мышьяка и его влиянию на человека и продукты питания. Ученые отобрали десятку самых подробных работ и обобщили их результаты, сообщает РИА Новости.
Как оказалось рисовые зерна накапливают в себе максимальное количество токсинов, большая часть которых содержится в мякоти в виде неорганических соединений. До 80% мышьяка попадает в злак из воды, столько же проникает в организм человека при переваривании пищи.
Сейчас биологи пытаются выяснить как взаимодействуют с опасными веществами различные сорта риса. Они обращают внимание своих коллег из азиатских стран, где рис составляет основу рациона местных жителей, на существование данной проблемы.
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые назвали безопасную порцию картошки фри Как не заболеть зимой: несколько простых правил от ЛОРа Раскрыта смертельная опасность соли
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Ученые раскрыли секрет пользы маточного молочка
Рассеянности беременных женщин нашли объяснение
Доказано, что кофе помогает при болезни Паркинсона
Ученые выяснили, как стресс влияет на зрение
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
02:30
Американец впервые показал пересаженное лицо
Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение