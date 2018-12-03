Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец впервые показал пересаженное лицо 

Рамблер 4 минуты назад
Операция по пересадке, длившаяся 23 часа, прошла в начале 2018 года. Пациенту восстановили кости верхней и нижней челюсти, зубы, нос, щеки и нижние веки. Сегодня молодой человек по имени Кэмерон Андервуд уже полностью восстановился и даже успел прыгнуть с парашютом.
NYU Langone Health
После операции 26-летний Андервуд несколько недель находился на реабилитации. Врачи назвали эту операцию самой сложной из тех, что им приходилось проводить. Молодому человеку придется всю жизнь принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы избежать отторжения пересаженных тканей.
В 2016 году Кэмерон Андервуд лишился части лица после того, как выстрели себе в голову. У него были повреждены кости черепа, небо, зубы и нос. Помочь мужчине решили в медицинском центре имени Лангоуна при Нью-Йоркском университете. Новое лицо досталось Андервуду от 23-летнего Уилла Фишера, начинающего писателя и сценариста, который внезапно скончался в начале этого же года.
NYU Langone Health
Как говорит сам Андервуд, он рад, что выжил и что ему предоставилась возможность восстановить лицо. Перед попыткой самоубийства парень долгое время страдал от глубокой депрессии и безуспешно пытался справиться с ней с помощью алкоголя. Но сегодня он рад тому, что у него есть жизнь.
Комментарии7
Новости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердце16
Почему мужчины переносят болезнь хуже женщин5
О чем говорит металлический привкус во рту12
Россияне назвали главный признак старости
Что наше тело делает само по себе
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
02:30
Американец впервые показал пересаженное лицо
Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение