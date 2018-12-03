Американец впервые показал пересаженное лицо

Операция по пересадке, длившаяся 23 часа, прошла в начале 2018 года. Пациенту восстановили кости верхней и нижней челюсти, зубы, нос, щеки и нижние веки. Сегодня молодой человек по имени Кэмерон Андервуд уже полностью восстановился и даже успел прыгнуть с парашютом.

NYU Langone Health

После операции 26-летний Андервуд несколько недель находился на реабилитации. Врачи назвали эту операцию самой сложной из тех, что им приходилось проводить. Молодому человеку придется всю жизнь принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы избежать отторжения пересаженных тканей.

В 2016 году Кэмерон Андервуд лишился части лица после того, как выстрели себе в голову. У него были повреждены кости черепа, небо, зубы и нос. Помочь мужчине решили в медицинском центре имени Лангоуна при Нью-Йоркском университете. Новое лицо досталось Андервуду от 23-летнего Уилла Фишера, начинающего писателя и сценариста, который внезапно скончался в начале этого же года.

NYU Langone Health

Как говорит сам Андервуд, он рад, что выжил и что ему предоставилась возможность восстановить лицо. Перед попыткой самоубийства парень долгое время страдал от глубокой депрессии и безуспешно пытался справиться с ней с помощью алкоголя. Но сегодня он рад тому, что у него есть жизнь.