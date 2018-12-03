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Как холод влияет на смертность 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Сияние"
Китайские ученые из центра по контролю и предотвращению заболеваний провели исследование, в ходе которого выяснилось, как холод влияет на смертность. Оказалось, что холодное время года больше всего опасно для детей, женщин и пожилых людей старше 75 лет.
По мнению ученых, сильные холода — это основной природный фактор гибели людей. Они выяснили, как связаны между собой холодная погода и жизнедеятельность человека. Исследователи изучили около 1,8 миллионов случаев естественных смертей. В итоге оказалось, что большинство из них произошло из-за холодной погоды.
"Вопрос, что надеть зимой, может стать вопросом жизни и смерти", — пишет издание China Daily.
Также специалисты отметили, что риск умереть от сильной жары гораздо ниже, чем смерть от холода. Исследователи добавили, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями жара не так страшна, как резкий спад температуры и сильный холод.
Выяснилось, что самая оптимальная температура воздуха для человеческого тела 22,8 ℃. Риск смертности и заболеваний при такой погоде минимальный.
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