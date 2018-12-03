Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали главный признак прихода старости 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: depositphotos
Возникновение серьезных проблем со здоровьем обозначает границу наступления старости. Такого мнения чаще всего придерживаются сами россияне (50 процентов), пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международной компании Bayer.
«62 процента пенсионеров озабочены состоянием своего здоровья, но 40 процентов намерены его сохранять и поддерживать, не пользуясь услугами здравоохранения»,
— прокомментировала результаты опроса доцент кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова Инга Корягина.
Она также добавила, что почти каждый пятый россиянин, после выхода на пенсию, начинает заниматься ежедневными тренировками.
В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов).
Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.
Подавляющее число участников исследования уверены, что человек может продолжать вести активный образ жизни после 60 лет (78 процентов), однако для этого нужно прикладывать больше усилий (85 процентов).
Однако поддерживать прежний ритм жизни, по мнению 76 процентов опрошенных, пожилому человеку тяжело.
Респонденты в возрасте 60 лет и старше заявляют о стремлении изучать что-то новое (74 процента), однако серьезное обучение и переквалификация большинству из них дается с трудом (60 процентов).
Чуть менее половины людей пенсионного возраста считают важным продолжать прежнюю профессиональную деятельность (46 процентов).
«Преодоление негативного фона вокруг старости, отношения к пожилым, как к "отработанному материалу", должно стать приоритетом общества, в том числе и демографической политики государства»,
— рассказал изданию руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Последние новости
Россияне назвали главный признак прихода старости Катар объявил о выходе из ОПЕК Путин и саудовский принц подняли нефть
Комментарии
Степан Львов , ВЦИОМ , "Российская газета" , Новости , Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердце13
Что наше тело делает само по себе
Ученые объяснили, сколько картошки фри можно съесть
О чем говорит металлический привкус во рту12
Почему мужчины переносят болезнь хуже женщин5
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение