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Стволовые клетки способны победить рак крови 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
После длительных лабораторных исследований ученые из Фрайбургского университета в Германии доказали, что стволовые клетки способны полностью победить рак крови.
Автор исследования Соня Тюгес рассказывает, что ее саму и ее коллег приятно удивило их открытие. Она считает, что теперь пациентов с лейкемией можно полностью вылечить, что является не только отличной новостью для больных, но и огромным шагом вперед для науки.
Исследователи полагают, что новый способ позволит им успешно бороться с онкологическими процессами в крови. Кроме того, по мнению ученых, стволовые клетки могут предотвратить возможность рецидива, рассказывает VistaNews.
Ранее сообщалось, что ученые случайно нашли способ избавить пациентов от депрессии. Для лечения исследователи предлагают использовать технику прямой стимуляции мозга.
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