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Ученые рассказали о влиянии сауны на сердце 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что люди, которые регулярно посещают сауну, меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 1688 человек, средний возраст добровольцев составлял 63 года.
Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine. Профессор Яри Лаукканен отметил, что приведенные данные исследования особенно актуальны для людей, перешагнувших пятидесятилетний рубеж.
Исследователи следили за участниками на протяжении 15 лет. Их разделили на две группы, каждая из которых посещала сауну с разной частотой. В группе, участники которой бывали в парной не реже 3-7 раз в неделю, количество смертей значительно снизилось. Ученые фиксировали в ней примерно три смерти в год.
В группе, которая посещала сауну всего раз в неделю, показатели смертности были увеличены в три раза.
В результатах исследования также отмечается, что любители бань и саун меньше подвержены болезням легких и могут похвастаться лучшей и более стабильной работой мозга, а их давление очень редко "скачет".
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