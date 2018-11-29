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Женский храп может вызвать серьезное заболевание 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Немецкие ученые из клиники Мюнхенского университета пришли к выводу, что женский храп может спровоцировать сердечные заболевания.
Известно, что храп может вызывать серьезное нарушение дыхания — синдром обструктивного сонного апноэ, в момент которого у спящего на несколько секунд останавливается дыхание. В результате возникает недостаток кислорода, в крови повышается уровень углекислоты, и мозг посылает сигнал тревоги, из-за чего человек просыпается. Апноэ в свою очередь повышает риск дисфункции желудочков: сердце не может полноценно перекачивать кровь, и она застаивается в легких и других органах.
Специалисты проанализировали данные почти пяти тысяч пациентов, которым сделали МРТ сердца. 1886 из них сообщили врачам, что храпят, у 118 диагностировали апноэ, у 2477 не было никаких проблем с храпом и дыханием во время сна.
В результате исследования выяснилось, что у всех пациентов с апноэ и храпом был увеличен левый желудочек сердца, что создавало дополнительную нагрузку на орган. Кроме того, ученые заключили, что этот эффект гораздо чаще встречался у женщин, чем у мужчин.
"Мы считаем, что апноэ слишком недооценено. Полученные данные свидетельствуют о том, что храп и нарушение дыхания во сне могут быть первым признаком развивающейся болезни сердца", — добавляют специалисты.
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