Искусственный интеллект научили определять возраст по глазам

Международная группа ученых под руководством Евгения Боброва из МГУ разработала программу PhotoAgeClock, которая способна определить возраст человека по фотографии глаз. Как рассказали авторы в своей статье в журнале Aging, выводы нейросети базируются на состоянии области вокруг глаз.

Алгоритм PhotoAgeClock обучали на датасете из почти 8,5 тысячи фотографий верхней части лица людей разного возраста.

Нейросеть научилась сопоставлять внешние признаки и указанный возраст, выдавая предположения о возрасте уже любых фотографий области вокруг глаз.

По словам авторов, на тестировании система смогла правильно угадать возраст человека по его глазам на фото с точностью до 2,3 года.

При этом стоит отметить, что PhotoAgeClock учитывает только «возрастные изменения» — наличие морщин, упругость и оттенок кожи. Такие признаки не могут дать точный результат по нескольким причинам. В частности, надо учитывать, что генетически все стареют по-разному, а кроме того, большое значение имеет образ жизни человека и место жительства человека.