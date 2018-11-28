Малярийных комаров может сносить ветром на значительные расстояния

Исследователи оценили количество комаров, которые благодаря ветрам находятся на большой высоте от поверхности земли в Африке. Там оказалось множество насекомых, в том числе взрослых самок с яйцами. Это обстоятельство может существенно усложнить борьбу с распространением опасных для человека заболеваний. О результатах авторы рассказали на ежегодной конференции Entomology 2018.

Считается, что комары не могут передвигаться на большие расстояния. Однако если это не так, то это может сильно повлиять на попытки ограничить распространение многих опасных заболеваний. Ведь такие болезни как малярия или лихорадка Западного Нила переносят именно комары. Особенно актуальна эта проблема стоит в тропической Африке.

В новой работе ученые решили оценить, сколько насекомых находится на высотах от 40 до 290 метров над землей. Для этого они запускали на всю ночь в воздух над деревнями в Мали аэростаты с клейкими лентами. Всего среди пойманных за три года комаров было около 80% взрослых самок, которые в основном и переносят болезни. Более того, большинство из них уже переносило яйца, то есть уже питались кровью и могли подцепить вирус. Ученые пока не завершили анализ и не могут точно сказать, какая часть насекомых в действительности была заражена.

Среди пойманных насекомых оказались представители как минимум трех родов комаров. В частности, ученые смогли идентифицировать 7 из 21 обитающих на этой территории малярийных комаров (Anopheles), в том числе основного переносчика малярии Anopheles coluzzii. Также в ловушки попались 12 из 15 видов рода кусак (Aedes), которые переносят лихорадку Западного Нила. Из 21 местного вида настоящих комаров (Culex), которые переносят лихорадку долины Рифт, удалось поймать 16. Тем не менее, важность передвижений комаров при помощи ветра остается не ясна, поскольку ученые не знаю, сколько патогенов на самом деле находится в насекомых, а также насколько эффективен такой способ распространения болезней.