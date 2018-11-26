Названы потенциально опасные для человечества вирусы

Ученые выделили несколько потенциально опасных вирусов, которые способны вызвать масштабную пандемию. Все они относятся к категории «зоонозы», то есть передаются от животных к человеку.

На сегодняшний день известно около ста таких инфекций. Среди них — лихорадка Эбола, сибирская язва, энцефалит, бореллиоз и многие другие. Считается, что и СПИД человечеству передали братья меньшие, а точнее — человекообразные обезьяны, обитающие в Центральной Африке.

Специалисты предполагают, что в скором времени список заболеваний расширится. Вирусы мутируют и становятся опасными для новых и новых жертв.

Представители Университета Джорджии в США создали модель, позволяющую заранее выявлять опасные патогены, сообщает Plos ONE.

У них есть определенные общие черты: способность инфицировать приматов, отсутствие защитной липидной оболочки, способность проникать в печень, центральную нервную систему и/или дыхательные пути человека.

С помощью новой модели исследователям удалось предсказать 84% поражающих людей вирусов.

Также ученые выявили 47 потенциально опасных вирусов, которые не распространяются среди людей. Наиболее вероятными источниками будущих пандемий названы Carnivore amdoparvovirus 1 (поражает желудочно-кишечный тракт и кроветворную систему), вирус Hendra (респираторные или неврологические расстройства), Cardiovirus A, Rosavirus A, HTLV-3, HTLV-4 и Simian Foamy.