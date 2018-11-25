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Ученые раскрыли секрет асимметрии тел у людей и животных 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Теперь осталось выяснить лишь, почему природа не терпит полностью симметричных строений.
Ученые из США и Франции обнаружили белок, который отвечает за симметричность тел у людей и животных, сообщают «Известия» со ссылкой на издание Sience.
Во время совместных исследований ученые синтезировали белок Myosin 1D. Как оказалось, он на клеточном уровне оказывает воздействие на клетки, способствует их асимметрии и переносит этот эффект на поведение испытуемых организмов.
Пока что белок испытали на мухах-дрозофилах, как как их трахея является симметричным органом. Путем воздействия открытого белка ученым удалось добиться того, что трахеи мух начали закручиваться, и в дальнейшем это отразилось на их поведении. Ученые намерены и далее продолжать исследования воздействия белка на организм мух.
Однако на главный вопрос пока ответа нет: зачем природе вообще требуется создавать ассиметричные тела у людей и животных.
Ранее ученые заявили о синтезе белка, который создавал из мух-дрозофил зомби, умудряясь управлять их поведением и размножением.
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газета "Известия" , Новости
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