Ученые раскрыли секрет асимметрии тел у людей и животных

Теперь осталось выяснить лишь, почему природа не терпит полностью симметричных строений.

Ученые из США и Франции обнаружили белок, который отвечает за симметричность тел у людей и животных, сообщают «Известия» со ссылкой на издание Sience.

Во время совместных исследований ученые синтезировали белок Myosin 1D. Как оказалось, он на клеточном уровне оказывает воздействие на клетки, способствует их асимметрии и переносит этот эффект на поведение испытуемых организмов.

Пока что белок испытали на мухах-дрозофилах, как как их трахея является симметричным органом. Путем воздействия открытого белка ученым удалось добиться того, что трахеи мух начали закручиваться, и в дальнейшем это отразилось на их поведении. Ученые намерены и далее продолжать исследования воздействия белка на организм мух.

Однако на главный вопрос пока ответа нет: зачем природе вообще требуется создавать ассиметричные тела у людей и животных.

Ранее ученые заявили о синтезе белка, который создавал из мух-дрозофил зомби, умудряясь управлять их поведением и размножением.