Полиция и врачи обменяются данными выпивох 

Минздрав и МВД подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению авто. В частности, речь идет об алкоголиках и наркоманах, сообщило РИА «Новости».
Законопроект собираются внести на рассмотрение правительства в декабре 2018 года. К тому времени должна в штатном режиме заработать Единая государственной информационная система в сфере здравоохранения. С начала января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять в эту систему всю необходимую информацию, причем сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник. Если совместная инициатива правоохранителей и медиков станет законом, ГИБДД тоже получит доступ к этой системе.
«В настоящее время МВД и Минздрав завершили работу над законопроектом, планируется, что в декабре он будет внесен в правительство», — подтвердил знакомый с ситуацией источник в правительстве России.