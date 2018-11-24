Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция и врачи обменяются данными выпивох 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Минздрав и МВД подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению авто. В частности, речь идет об алкоголиках и наркоманах, сообщило РИА «Новости».
Законопроект собираются внести на рассмотрение правительства в декабре 2018 года. К тому времени должна в штатном режиме заработать Единая государственной информационная система в сфере здравоохранения. С начала января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять в эту систему всю необходимую информацию, причем сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник. Если совместная инициатива правоохранителей и медиков станет законом, ГИБДД тоже получит доступ к этой системе.
«В настоящее время МВД и Минздрав завершили работу над законопроектом, планируется, что в декабре он будет внесен в правительство», — подтвердил знакомый с ситуацией источник в правительстве России.
360tv.ru: последние новости
Генно‐инженерные технологии против астмы. В Подмосковье начали внедрять новые методы лечения Эксперт ВОЗ прокомментировал предложение ГИБДД ввести штрафы за употребление опьяняющих лекарств Жители Подмосковья записались на прием к врачу через электронную регистратуру свыше 8 миллионов раз
Комментарии
Минздрав РФ , Правительство РФ , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо неожиданное преимущество ранней седины9
Зафиксирована новая опасная болезнь8
Ученые нашли диету для здоровья мозга14
Неочевидные признаки проблем с легкими5
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками88
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
07:37
Можно ли изменить цвет глаз
Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение