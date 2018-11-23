Обнаружен неизведанный участок человеческого мозга

Нейробиологи из австралийского института медицинских исследований Neuroscience Research Australia представили свое новое открытие. Об этом сообщает интернет-издание ScienceAlert.

Это ранее неизведанный участок человеческого мозга, который они назвали эндорестиформным ядром (endorestiform nucleus). Оно находится у нижнего основания мозга рядом с отделом, который отвечает за работу спинного мозга.

ScienceAlert

Эндорестиформное ядро отвечает за обработку двигательной и сенсорной информации, которая используется для поддержания осанки, нормального движения и равновесия. Но ученые отмечают, что истинное предназначение этого участка пока еще не раскрыто. Возможно, это ядро отвечает за мелкую моторику. Ведь у других млекопитающих схожего участка мозга обнаружено не было.

"Можно предположить, что эндорестиформное ядро играет ключевую роль в функциях нижнего мозжечка плодоножки, но еще слишком рано делать выводы о том, для чего этот участок мозга на самом деле", — рассказывает ведущий нейробиолог Джордж Паксинос.

Ученые обнаружили эту часть мозга во время специальной технологии окрашивания внутренних тканей человеческого организма. Во время данной процедуры нейромедиаторы окрашиваются в различные цвета. Это позволяет составить "карту" человеческого мозга и разделить нейроны не по функциям, а по их виду.

Именно тогда был замечен новый двухмиллиметровый участок мозга.