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Открыто универсальное средство против рака 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые Института исследования рака в Великобритании выяснили, что сахар манноза, который применяется в качестве пищевой добавки, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усиливать эффект химиотерапии у мышей, страдающих от различных типов рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В ходе исследования маннозу добавляли в питьевую воду или давали перорально грызунам, страдающим от рака поджелудочной железы, кожи или легких. Оказалось, что сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов. В следующей части эксперимента животных с опухолями лечили цисплатином и доксорубицином — двумя часто применяющимися химиотерапевтическими препаратами. Результат показал, что сахар не только уменьшает размеры опухолей, но даже увеличивает продолжительность жизни некоторых мышей.
Для роста раковых тканей необходима глюкоза, однако манноза способна блокировать поступление углеводов в злокачественные клетки. Вместе с тем она не затрагивает способность поглощать глюкозу у нормальных тканей.
Действие маннозы также проверили на клеточных культурах различных типов рака, включая лейкемию, остеосаркому, рак яичников и кишечника. Некоторые клетки реагировали на сахар, а некоторые продолжали делиться и расти. По словам ученых, они планируют выяснить, почему манноза действует избирательно, а также будет ли она эффективна при лечении рака у человека.
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