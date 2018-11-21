Ещё
Ученые нашли диету для здоровья мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые нашли диету для здоровья мозга 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Сладкоежки меньше страдают от старческого слабоумия. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Cell Reports. К сожалению, лекарства от деменции пока не существует, отмечают ученые. Но болезнь можно замедлить, если употреблять в пищу много сахара. крахмала и мало белка.
Ученые считают, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. К примеру, недавно специалисты доказали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов. Однако сотни экспериментов, проведенных в последние годы, привели к противоречивым результатам.
Например, существуют намеки на то, что диета, богатая вредными жирами и белками, улучшает здоровье человека и продлевает ему жизнь. Девин Валь из Сиднейского университета и его коллеги открыли плюс "вредной" диеты, содержащей много углеводов. Они наблюдали за жизнью нескольких сотен пожилых мышей. Часть из них, как отмечают исследователи, сидела на особой диете.
Ученые запускали мышей в лабиринт, из которого было много выходов, помеченных разными запахами, и следили за тем, как быстро те находили выход из него. Грызуны, которые питались почти чистыми углеводами быстрее находили выход.
"Самая эффективная диета из нашего перечня содержала в себе всего 8% белков и 80% углеводов. Это очень похоже на то, какую еду употребляют жители острова Окинава, одной из главных "зон долголетия" на Земле",
— сказала Дэвид ле Кутюр, коллега Валя.
Она отметила, что в их рацион входит большое количество сладкой картошки, содержащей в себе много крахмала.
Москва24: последние новости
Москвичи смогут пройти бесплатное обследование на сахарный диабет Медики предупредили об опасности чрезмерного употребления воды Новую вакцину против ВИЧ планируют начать тестировать в столице в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа новая польза аспирина в борьбе с раком
Возможно ли уберечь себя от рака26
Названы ранние симптомы микроинсульта мозга
Назван признак скорого появления рака15
6 способов вылечить простуду без лекарств
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
07:37
Можно ли изменить цвет глаз
Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
11:16
Можно ли изменить цвет и группу крови
Статьи
08:27
Опасные полезные привычки
ЗОЖ
05:37
Продукты, крадущие молодость
ЗОЖ
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение