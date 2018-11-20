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Названы ранние симптомы микроинсульта мозга
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Опубликован список ранних симптомов микроинсульта мозга 

Аргументы Недели 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Названы девять самых ранних признаков наступающего микроинсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в заметке, некоторое время назад опубликованной в российском сегменте интернета.
Как отмечает сайт mykorus.ru, в настоящее время инсульт «молодеет», поэтому внимательно относиться к сигналам, которые посылает организм, необходимо людям всех возрастов. Насторожиться нужно при наличии следующих симптомов.
1. Лицевая боль
2. Затрудненное дыхание
3. Проблемы со зрением
4. Потеря баланса при ходьбе
5. Паралич лица
6. Головокружение
7. Нечеткая речь
8. Внезапная сильная усталость
9. Головные боли
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