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Найден способ остановить развитие опухоли мозга
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Найден способ остановить развитие опухоли мозга 

Мир24 3 часа назад
Фото: depositphotos
Тканевая жидкость в организме способствует нормальному функционированию всех наших органов. Она обеспечивает клетки питательными веществами и выводит отходы.
Но иногда этот механизм становится смертельно опасен. У людей, страдающих от глиобластомы (самой агрессивной формы опухоли мозга), тканевые жидкости курсируют более интенсивно, разнося по телу пораженные клетки. Современные лекарства, призванные бороться со злокачественным образованием, могут лишь ускорить процесс.
Группа ученых из Политехнического института Вирджинии нашла способ притормозить развитие рака, сообщает Scientific Reports.
Они изобрели препарат под названием AMD3100, который блокирует реакцию клеток глиобластомы на давление и движение внеклеточной жидкости.
Лекарство уже было испытано на лабораторных мышах и доказало свою эффективность. Ученые отмечают, что для лучшего результата его стоит сочетать с современными средствами, позволяющими «доставить» медицинский препарат прямо к пораженной области.
Напомним, что на данный момент глиобластома считается неизлечимой. Терапия позволяет в лучшем случае продлить жизнь пациента на несколько лет. Исследования этого заболевания длятся уже не один год, но долгое время ученым не удавалось совершить заметных прорывов. Поэтому на новый препарат, которому еще предстоит пройти клинические исследования, возлагаются большие надежды.
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