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Изобретены растворимые иглы для лечения болезней глаз
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Изобретены растворимые иглы для лечения болезней глаз 

Мир24 5 часов назад
Фото: depositphotos
Этот способ инженеров из Наньянского технологического университета в Сингапуре изобрели новый способ доставки лекарств в глаза, пишет Nature Communications.
Изобретение представляет из себя пластырь с множеством растворимых микроигл с лекарственными препаратами. Сделанные с их помощью «уколы» безболезненны, ведь микроскопические иголки проникают в глаза и растворятся там через 30 секунд. Кроме того, большое количество игл, прикрепленных на пластыре, позволяет реже посещать офтальмолога, не пропускать приемы лекарства, и регулировать доставку в организм нужных препаратов. Новинку уже испытали на мышах.
Напомним, в конце октября американские биотехнологи создали похожий глазной имплант размером чуть более рисового зернышка. Он крепится непосредственно на глаз и постепенно высвобождает препарат из своего пополняемого резервуара.
Новинку протестировали на 220 пациентах. В результате исследования установлено, что имплант так же эффективен, как и традиционные инъекции, но для пополнения его резервуара пациентам нужно посещать офтальмолога в среднем не чаще одного раза в 15 месяцев. А срок действия самого импланта составляет три года.
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