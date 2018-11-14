Изобретены растворимые иглы для лечения болезней глаз

Этот способ инженеров из Наньянского технологического университета в Сингапуре изобрели новый способ доставки лекарств в глаза, пишет Nature Communications.

Изобретение представляет из себя пластырь с множеством растворимых микроигл с лекарственными препаратами. Сделанные с их помощью «уколы» безболезненны, ведь микроскопические иголки проникают в глаза и растворятся там через 30 секунд. Кроме того, большое количество игл, прикрепленных на пластыре, позволяет реже посещать офтальмолога, не пропускать приемы лекарства, и регулировать доставку в организм нужных препаратов. Новинку уже испытали на мышах.

Напомним, в конце октября американские биотехнологи создали похожий глазной имплант размером чуть более рисового зернышка. Он крепится непосредственно на глаз и постепенно высвобождает препарат из своего пополняемого резервуара.

Новинку протестировали на 220 пациентах. В результате исследования установлено, что имплант так же эффективен, как и традиционные инъекции, но для пополнения его резервуара пациентам нужно посещать офтальмолога в среднем не чаще одного раза в 15 месяцев. А срок действия самого импланта составляет три года.