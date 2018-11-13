Найдено вещество, продлевающее молодость мозга

Американские ученые провели любопытное исследование, в ходе которого они открыли неизвестные ранее функции белка клото. Его уровень в организме человека с возрастом значительно снижается.

Оказалось, что именно он отвечает за защиту противостояние мозга старческим болезням центральной нервной системы и предотвращает большинство воспалений.

Подробности исследование описаны в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследования, проводившиеся на животных, показали, что высокая концентрация в организме белка клото увеличивала продолжительность их жизни, а вот дефицит вещества провоцировал быстрые темпы старения.

Малое содержание белка клото усиливало вероятность появления воспалительных процессов в мозге.