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Найдено вещество, продлевающее молодость мозга
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Найдено вещество, продлевающее молодость мозга 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Американские ученые провели любопытное исследование, в ходе которого они открыли неизвестные ранее функции белка клото. Его уровень в организме человека с возрастом значительно снижается.
Оказалось, что именно он отвечает за защиту противостояние мозга старческим болезням центральной нервной системы и предотвращает большинство воспалений.
Подробности исследование описаны в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследования, проводившиеся на животных, показали, что высокая концентрация в организме белка клото увеличивала продолжительность их жизни, а вот дефицит вещества провоцировал быстрые темпы старения.
Малое содержание белка клото усиливало вероятность появления воспалительных процессов в мозге.
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