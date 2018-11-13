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Названы три причины внезапной остановки сердца
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Американские ученые установили три причины внезапной остановки сердца 

Машины и Механизмы 40 минут назад
Фото: pikabu.ru
На научной сессии Американской кардиологической ассоциации исследовательская группа во главе с профессором медицины и заместителем директора Института сердца Смидтом Суметом Чью представила три важных научных исследования, направленных на изучение взаимосвязи болезней организма и внезапной остановки сердца.
Было обнаружено, что большой риск внезапной остановки сердца имеют пациенты с рассеянным склерозом, так как мозг может влиять на электрическую функцию сердца. Побеспокоиться о своем здоровье нужно и людям с гипертрофией левого желудочка (ЛЖВ) и большой массой тела. В ходе исследования ученые пытались выяснить, существует ли взаимосвязь между ожирением и ЛЖВ. Анализ Чью показал, что обе болезни являются независимыми причинами внезапной остановки сердца, и у каждой свои собственные смертельные свойства.
«Эти исследования дают ключ к пониманию одних из самых сложных вопросов в области лечения сердца», — сказал Чью. «Эти результаты помогут нам точно понять, кто больше всего подвержен риску внезапной остановки сердца».
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