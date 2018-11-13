Чем опасны бактерии в полости рта

Гигиена полости рта и регулярные посещения стоматолога необходимы не только для того, чтобы уберечь зубы от кариеса и налета. Ротовая полость человека представляет собой целую экосистему, в которой живут миллиарды бактерий. Влияние этих бактерий распространяется далеко за пределы ротовой полости.

Бактерии, живущие в полости рта, могут повлиять на любой из аспектов здоровья — сердечно-сосудистую систему, обмен веществ, нервную систему и другие важные аспекты. В теле человека обитает огромное количество колоний бактерий, и все они могут взаимодействовать друг с другом, наиболее выражено влияние бактерий, живущих в желудочно-кишечном тракте и ротовой полости.

При исследованиях было выявлено около 700 штаммов бактерий, живущих в ротовой полости, сейчас ученые озадачены ролью каждого из них в здоровье человека. Если удастся точно выяснить, какие бактерии делают человека здоровым, а какие — больным, то можно будет предотвратить многие болезни.

Долгие годы для врачей оставалось загадкой, почему у людей с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как закупоренные артерии, эндокардит и другие, также присутствуют болезни десен. Теперь стало известно, что при воспалении десен бактерии из полости рта попадают в кровоток, наносят вред сердцу и сосудам. Это не единственный пример, когда бактерии в полости рта наносят вред другим системам организма. При глотании чайной ложки слюны в пищеварительный тракт попадают около пяти миллионов бактерий. Большая часть из них безвредны, пока находятся в ротовой полости, но при попадании в другие системы становятся патогенами.

Определенные виды бактерий в полости рта уже удалось связать с развитием онкологических заболеваний. К примеру, бактерии fusobacterium nucleatum, находясь в ротовой полости, провоцируют появление зубного налета, их же связывают с развитием рака толстой кишки. Данные бактерии работают, как катализатор, заставляя опухоль расти быстрее, они же защищают патогенные клетки от химиотерапии и приводят к метастазам в печени.

Особенно опасными эти бактерии будут для людей с хроническими воспалительными заболеваниями, например, при ревматоидном артрите.

Люди со схожими заболеваниями будут иметь схожий набор бактерий в полости рта. На количественный и качественный состав бактерий оказывают влияние вредные привычки — курение, употребление алкоголя, плохая гигиена полости рта. Не исключается влияние наследственности, человек может быть расположен к развитию большого количества потенциально вредных бактерий на генетическом уровне.

Изучение взаимодействия бактерий друг с другом и анализ последствий этого взаимодействия открывает широкие возможности перед наукой. В будущем будет возможно управлять состоянием своего здоровья через бактерий, живущих в полости рта. Но не нужно ждать будущего, позаботиться о гигиене полости рта нужно уже сегодня. Уход за полостью рта заключается не только в гигиенических процедурах, но и в правильном питании с достаточным количеством овощей, рыбы и других продуктов с омега-3 кислотами. Секретным оружием против воспалений в полости рта можно считать кунжутную пасту тахини, употребление этого продукта помогает поддерживать баланс в ротовой полости. Также необходимо регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не беспокоит, профилактические осмотры должны происходить не реже двух раз в год.

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