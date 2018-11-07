О чем сигналят морщины: рассказывает Малышева

О чем сигналят морщины: рассказывает Елена Малышева

Подавляющее большинство женщин думает о морщинах лишь в том ключе, как бы их не допустить или уменьшить. Ведь это самый очевидный показатель возраста. Но на самом деле гусиные лапки, борозды на лбу и т. д. можно воспринимать как симптомы определенных проблем со здоровьем. О чем же нам сигналят морщины, кроме возраста?

Складки на лбу

Это один из самых заметных типов морщин. У некоторых людей (и женщин, и мужчин) они появляются рано и очень глубокие, явно выраженные.

Чем опасно? Эти морщины свидетельствуют о том, что со своей работой не справляются белки коллаген и эластин, отвечающие за упругость и тонус кожи. Но эти же самые белки отвечают за упругость и эластичность сосудов. И если коллаген и эластин несостоятельны, сосуды становятся хрупкими и плохо расширяются — сужаются. А это означает, что «хозяин» морщин как минимум гипертоник. А как максимум у него повышен риск сердечной катастрофы — инфаркта или инсульта.

Что делать? Проверить сосуды, посмотреть кардиограмму и ЭХО. Сдать анализы на уровень сахара и холестерина крови. Контролировать артериальное давление и держать его в норме с помощью лекарств.

Нависшее верхнее веко

Чем опасно? Это состояние называется блефароптоз. Оно свидетельствует, что нерв, отвечающий за веко, находится в плохом состоянии. А это, увы, часто результат инсульта.

Что делать? Проверить сердечно-сосудистую систему. Посетить невролога.

Вертикальная морщина на мочке уха

Чем опасно? Это свидетельство атеросклероза. Исследования показали, что люди с такой морщиной чаще страдают от холестериновых отложений на стенках сосудов. Что ухудшает кровоток, может приводить к образованию тромбов, инсульту и инфаркту.

Что делать? Сдать анализы на холестериновый профиль, проверить сердце, исследовать сосуды шеи.