Ещё
О чем сигналят морщины: рассказывает Малышева
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем сигналят морщины: рассказывает Елена Малышева 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Подавляющее большинство женщин думает о морщинах лишь в том ключе, как бы их не допустить или уменьшить. Ведь это самый очевидный показатель возраста. Но на самом деле гусиные лапки, борозды на лбу и т. д. можно воспринимать как симптомы определенных проблем со здоровьем. О чем же нам сигналят морщины, кроме возраста?

Складки на лбу

Это один из самых заметных типов морщин. У некоторых людей (и женщин, и мужчин) они появляются рано и очень глубокие, явно выраженные.
Чем опасно? Эти морщины свидетельствуют о том, что со своей работой не справляются белки коллаген и эластин, отвечающие за упругость и тонус кожи. Но эти же самые белки отвечают за упругость и эластичность сосудов. И если коллаген и эластин несостоятельны, сосуды становятся хрупкими и плохо расширяются — сужаются. А это означает, что «хозяин» морщин как минимум гипертоник. А как максимум у него повышен риск сердечной катастрофы — инфаркта или инсульта.
Что делать? Проверить сосуды, посмотреть кардиограмму и ЭХО. Сдать анализы на уровень сахара и холестерина крови. Контролировать артериальное давление и держать его в норме с помощью лекарств.

Нависшее верхнее веко

Чем опасно? Это состояние называется блефароптоз. Оно свидетельствует, что нерв, отвечающий за веко, находится в плохом состоянии. А это, увы, часто результат инсульта.
Что делать? Проверить сердечно-сосудистую систему. Посетить невролога.

Вертикальная морщина на мочке уха

Чем опасно? Это свидетельство атеросклероза. Исследования показали, что люди с такой морщиной чаще страдают от холестериновых отложений на стенках сосудов. Что ухудшает кровоток, может приводить к образованию тромбов, инсульту и инфаркту.
Что делать? Сдать анализы на холестериновый профиль, проверить сердце, исследовать сосуды шеи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Беременную жену Дмитрия Диброва прооперировали 38-летняя Анна Семенович попала в больницу «В палате не осталось никого, кроме моего папы»: отец певицы МакSим борется с четвертой стадией рака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школа по ультразвуковой диагностике откроет двери для врачей
Ученые назвали продукты, замедляющие старость5
Нужно ли удалять миндалины
Определена новая причина приступов и инсультов9
Может ли мобильный телефон вызвать рак?25
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
06:18
Привычки, которые напрасно считали полезными
ЗОЖ
11:06
Когда мы получим эликсир молодости
Наука Болезни и лекарства
05:46
В Москве проведут уникальные лекции для врачей в рамках поручения Путина
Новости
00:56
Молоко ухудшает симптомы простуды
Новости Народная медицина
01:23
Банки и горчичники: стоит ли так мучиться
Болезни и лекарства
04:24
Что будет с организмом, если есть авокадо
ЗОЖ
04:51
Чем опасен удар по печени
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение