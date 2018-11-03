Имплантаты позволят парализованным людям ходить

Четыре пациента с тяжелыми травмами спинного мозга смогут снова ходить благодаря новой методике, которая объединяет в себе использование электрического стимулирующего имплантата и физической терапии, разработанную исследователями из Университета Луисвилля.

Все 4 пациента, принявшие участие в исследовании, могут самостоятельно вставать. Двое из них могут ходить с помощью специальных вспомогательных устройств, несмотря на то, что были ранены более двух лет назад. Например, Келли Томас смогла ходить после 81 сеанса стимуляции в течение 15 недель, хотя ей и пришлось использовать поддерживающую рамку для хождения, а Джефф Маркиз сумел пройти чуть более 90 метров без перерыва после 278 сеансов в течение 85 недель.

«Это исследование показывает, что некоторые связи между мозгом и позвоночником могут быть восстановлены спустя годы после травмы спинного мозга. Участники исследования с полным параличом двигательного аппарата смогли ходить и стоять, они восстановили ряд моторных функций. Мы должны продолжить это исследование с уже улучшенной технологией, чтобы помочь людям, живущим с параличом спинного мозга», — считает профессор Сьюзан Харкема, заместитель директора Исследовательского центра травмы спинного мозга Кентукки.

Лечение основано на идее, согласно которой, некоторые нервные соединения, которые пересекают место повреждения, остаются нетронутыми, несмотря на повреждение спинного мозга. Имплантаты, расположенные ниже места травмы, посылают импульсы спинному мозгу добровольцев (в пояснично-крестцовую зону), и тем самым имитирует мозговые сигналы, которые обычно инициируют движения.

Это только первая часть работы над тем, чтобы парализованный человек смог снова самостоятельно передвигаться. Вторая часть заключается в том, чтобы помочь спинному мозгу вспомнить модель ходьбы. Для этого тело человека поддерживают специальным оборудованием, а медицинский персонал помогает ему передвигать ноги по беговой дорожке. Это дает ногам возможность вновь соединиться с мозгом и медленно заучивать различные формы активации нерва, которые приводят к ходьбе. Таким образом, работа основана на двух методах: эпидуральной стимуляции спинного мозга и физической подготовке.

Ученые считают, что это лишь промежуточный результат работы. Нужно провести больше исследований прежде, чем такое лечение будет доступно в каждой больнице. Специалисты отмечают, что необходимы испытания с участием большего числа людей, а также возможные корректировки и улучшения процесса лечения.