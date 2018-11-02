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Школа по ультразвуковой диагностике откроет двери для врачей
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Школа по ультразвуковой диагностике откроет двери для врачей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
8 ноября 2018 года в Москве стартует Конгресс российского общества рентгенологов и радиологов. Это мероприятие является важнейшим явлением в жизни специалистов по медицинской визуализации России. Поддерживая инициативу Министерства здравоохранения России, в этом году темой Конгресса стала «Диагностика и лечение в онкологии. Шаг вперед ради жизни». Выбор темы обусловлен необходимостью расширения знаний и формирования дальнейших путей решения такой сложной проблемы, как онкология.
9 ноября в рамках Конгресса будет проведена уникальная школа подготовки врачей по ультразвуковой диагностике. Состав преподавателей: академик Сандриков В. А., профессора Зубарев А. В., Борсуков А. В., Фисенко Е. П., Пыков М. И., Гажонова В. Е.
В Москве проведут уникальные лекции для врачей в рамках поручения Путина
Тематика школы предусматривает фундаментальное рассмотрение наиболее актуальных вопросов ультразвуковой диагностики заболеваний печени и почек у взрослых и детей. Лекции выстроены по типу «от простого к сложному» и рассчитаны на все уровни подготовки специалистов по ультразвуковой диагностике. Среди рассматриваемых тем лекций будут вопросы ультразвуковой анатомии, методик ультразвукового исследования, включая самые современные: эластография, эхоконтрастирование, FUSION-технологии в диагностике различных патологических состоянии печени и почек у больных всех возрастов.
Лекции состоятся в большом конференц-зале конгресс-центра здания Правительства Москвы 9 ноября 2018 года в 15:40, ул. Новый Арбат 36/9. Вход свободный.
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