Школа по ультразвуковой диагностике откроет двери для врачей

8 ноября 2018 года в Москве стартует Конгресс российского общества рентгенологов и радиологов. Это мероприятие является важнейшим явлением в жизни специалистов по медицинской визуализации России. Поддерживая инициативу Министерства здравоохранения России , в этом году темой Конгресса стала «Диагностика и лечение в онкологии. Шаг вперед ради жизни». Выбор темы обусловлен необходимостью расширения знаний и формирования дальнейших путей решения такой сложной проблемы, как онкология.

9 ноября в рамках Конгресса будет проведена уникальная школа подготовки врачей по ультразвуковой диагностике. Состав преподавателей: академик Сандриков В. А., профессора Зубарев А. В., Борсуков А. В., Фисенко Е. П., Пыков М. И., Гажонова В. Е.

Тематика школы предусматривает фундаментальное рассмотрение наиболее актуальных вопросов ультразвуковой диагностики заболеваний печени и почек у взрослых и детей. Лекции выстроены по типу «от простого к сложному» и рассчитаны на все уровни подготовки специалистов по ультразвуковой диагностике. Среди рассматриваемых тем лекций будут вопросы ультразвуковой анатомии, методик ультразвукового исследования, включая самые современные: эластография, эхоконтрастирование, FUSION-технологии в диагностике различных патологических состоянии печени и почек у больных всех возрастов.