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Ученые оценили риски развития рака для высоких
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Ученые оценили риски развития рака для высоких людей 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Согласно недавнему исследованию, чем выше человек, тем выше для него риск развития рака. Американский учёный выяснил, что каждые 10 сантиметров роста добавляют человеку 10%-ный прирост рисков заполучить опухоль.
Идея существования связи между высоким ростом и риском появления опасного заболевания появилась в 1950-х годах, объясняет автор последнего исследования эволюционный биолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Леонард Нунни (Leonard Nunney). Он решил построить модель развития заболевания, которая будет зависеть от роста человека.
В рамках исследования, результаты которого опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society B, учёный проанализировал данные четырёх крупных работ, включавших информацию о сотне тысяч больных раком.
Нунни изучил 23 типа рака у мужчин и женщин и выявил сильную корреляцию между высоким ростом и риском развития 18 типов заболевания. В частности, меланома (рак кожи) показала неожиданно сильную связь с ростом.
Для остальных четырёх заболеваний (рака поджелудочной железы, пищевода, желудка и полости рта) такая ассоциация не прослеживалась.
"Мы можем только предполагать, почему риск этих четырёх раковых заболеваний не был связан с ростом. Так, типы рака, где мы не видим очевидной ассоциации с ростом, традиционно связаны со значительными воздействиями окружающей среды",
— говорит автор работы. Например, на рак полости рта может повлиять употребление алкоголя и курением.
Тем не менее результаты работы не означают, что высокий человек непременно заболеет раком. Специалист, скорее, обнаружил связь между ростом и увеличением вероятности возникновения рака.
По словам Нунни, подобная связь может иметь довольно простое объяснение: у более высоких людей больше клеток в организме.
Рак является результатом изменений в ДНК одной клетки, отмечает автор работы. Подобная мутация может появиться в ходе деления клеток. В течение всей жизни человека подобный процесс повторяется бесчисленное количество раз.
Некоторые из мутаций безвредны, но другие могут привести к неконтролируемому делению клеток. Чем больше клеток, тем больше мутаций и выше вероятность того, что одна из них приведёт к раку, поясняет Нунни.
По его словам, люди — не единственные существа, размер тела которых связан с риском развития рака. Более крупные породы собак, например, обычно более склонны к развитию недуга в сравнении с миниатюрными сородичами.
При этом нельзя сказать, что тот же кит с большей вероятностью заболеет раком, чем мышь. В действительности крупные виды (киты, слоны) живут дольше, чем мелкие животные, и имеют меньше шансов на развитие рака. По мнению Нунни, такой феномен под названием парадокс Пето ещё предстоит изучить.
"Похоже, что в ходе эволюции у более крупных животных развились дополнительные способы подавления рака. Если мы узнаем, как они работают, мы сможем также воспользоваться ими",
— заключает Нунни.
К слову, ранее учёные выяснили, что у высоких мужчин чаще развивается агрессивная форма рака предстательной железы, и они чаще умирают от этого заболевания.
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