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Названы замедляющие старение продукты
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Названы продукты, замедляющие старение 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия) установили, что гидрохиноны, входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя процесс старения. С выводами исследователей можно ознакомиться на портале Phys.org.
Ученые выяснили, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки, который повреждает собственные биомолекулы тела, например, протеины или липиды.
Только гидрохинон способен разрушать супероксид. Однако если цинк и гидрохинон объединяются, создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы. Эти вещества защищают организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывают антиоксидантное действие. Таким образом, супероксид может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть предотвращать окислительный стресс.
Ранее диетологи установили, что Средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, оказались полезными для здоровья пожилых людей из-за того, что они содержат большие количества особенно полезных жирных кислот.
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