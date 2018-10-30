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Найден уничтожающий рак вирус
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Раскрыт новый способ уничтожения рака 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Ученые Университета Отаго (Новая Зеландия) изучили, как вирус Сенека-Валли инфицирует раковые клетки и уничтожает их. В будущем это позволит создать новый метод лечения злокачественных опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты наблюдали за заражением опухолевых клеток вирусом с помощью криоэлектронной микроскопии высокого разрешения, при которой образцы находятся в условиях низкой температуры. Оказалось, что вирус Сенека-Валли связывается с белковым рецептором ANTXR1, который находится на поверхности дефектных клеток. При этом ANTXR2, характерный для здоровых тканей, остается нетронутым инфекционным агентом.
По словам ученых, результаты исследования помогут разработать метод применения вируса Сенека-Валли, при котором у организма не развивается устойчивость к нему. Этого можно добиться, если модифицировать агент таким образом, чтобы оставить часть, взаимодействующую с ANTXR1, и убрать то, на что реагирует иммунная система человека.
В сентябре 2017 года сообщалось, что ученые Лидского Университета и Института исследования рака Лондона обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность препарата T-vec в борьбе против меланомы. T-vec создан на основе вирусов и вызывает локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток.
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