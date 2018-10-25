Ещё
Создана процедура, которая избавит от уколов инсулина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создана процедура, которая избавит от уколов инсулина на год 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Вполне возможно, что диабетики скоро смогут отказаться от ежедневных инъекций инсулина благодаря новому открытию.
Ученые из Нидерландов совершили революционное открытие, разработав процедуру продолжительностью всего в один час, после проведения которой пациентам с диабетом не понадобятся инъекции инсулина на протяжении нескольких месяцев. Первые эксперименты показали, что период безинсулиновой ремиссии может длиться до одного года, что кажется совершенно фантастическим результатам. Правда, для этого необходимо пройти через не очень приятное проглатывание шланга.
На конце этого шланга размещается специальный накачиваемый шарик, который заполняется горячей водой. Как только шланг достигает тонкого кишечника, начинается наполнение шарика кипятком, который сжигает слизистую. Через неделю на месте старой слизистой вырастает новая, и это приводит к удивительно продолжительному эффекту сохранения нормальных показателей сахара в крови. Ученые полагают, что имеется связь между слизистой в тонком кишечнике, которая поглощает питательные вещества, и развитием инсулинорезистентности среди жертв диабета второго типа.
Для подтверждения эффективности данную процедуру необходимо проверить на большем числе людей. Пока же через неё прошли 50 добровольцев, и у 90% из них уровень сахара оставался стабильным в течение целого года.
ИД «Собеседник»: последние новости
Искусственный интеллект лечит заражение крови лучше врачей Болезни десен быстро приближают опасную гипертонию Сидячий образ жизни для здоровья опасней курения и гипертонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать скрытый диабет3
Тихий убийца: как понизить давление навсегда2
5 доказанных способов укрепить иммунитет4
Ученые назвали продукты, приближающие смерть
Найден способ затормозить старение
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
06:12
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Новости
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
04:01
4 способа помочь организму справиться с простудой
Болезни и лекарства
03:40
Дыхание через нос поможет улучшить память
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение