Создана процедура, которая избавит от уколов инсулина на год

Вполне возможно, что диабетики скоро смогут отказаться от ежедневных инъекций инсулина благодаря новому открытию.

Ученые из Нидерландов совершили революционное открытие, разработав процедуру продолжительностью всего в один час, после проведения которой пациентам с диабетом не понадобятся инъекции инсулина на протяжении нескольких месяцев. Первые эксперименты показали, что период безинсулиновой ремиссии может длиться до одного года, что кажется совершенно фантастическим результатам. Правда, для этого необходимо пройти через не очень приятное проглатывание шланга.

На конце этого шланга размещается специальный накачиваемый шарик, который заполняется горячей водой. Как только шланг достигает тонкого кишечника, начинается наполнение шарика кипятком, который сжигает слизистую. Через неделю на месте старой слизистой вырастает новая, и это приводит к удивительно продолжительному эффекту сохранения нормальных показателей сахара в крови. Ученые полагают, что имеется связь между слизистой в тонком кишечнике, которая поглощает питательные вещества, и развитием инсулинорезистентности среди жертв диабета второго типа.

Для подтверждения эффективности данную процедуру необходимо проверить на большем числе людей. Пока же через неё прошли 50 добровольцев, и у 90% из них уровень сахара оставался стабильным в течение целого года.