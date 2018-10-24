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Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни
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Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Из-за редкой болезни жительница британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, несколько лет испытывала ощущения, напоминающие алкогольное опьянение. Об этом сообщает Fox News.
24-летняя Джоди Бейтсон-Хоррокс всю жизнь мучили головные боли. Около двух лет назад ее состояние стало ухудшаться.
«Постоянно болела голова по восемь часов, она все время чувствовала себя пьяной, было очень трудно»,
— рассказывает ее мать. Девушка неоднократно обращалась к специалистам, но прописанные ими лекарства не помогали.
После компьютерной и магнитно-резонансной томографии врачи диагностировали у нее мальформацию Арнольда — Киари — патологию, при которой нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. В тяжелых случаях это может привести к параличу, другим нарушениям нервной деятельности и смерти.
У девушки наблюдался первый тип синдрома Арнольда — Киари — самая легкая форма, при которой нервная система не повреждена. В июне ее прооперировали, чтобы снизить давление на головной мозг. Это не помогло, поэтому в сентябре потребовалась новая операция. Хирурги работали восемь часов и удалили часть черепа пациентки. Из-за начавшегося менингита ей пришлось провести в больнице больше месяца. Она выписалась лишь в конце октября.
«Пока слишком рано говорить о том, насколько успешной была операция, — говорит мать Джоди Бейтсон-Хоррокс. — Но без нее она могла остаться парализованной».
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