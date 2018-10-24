Найдена связь между ростом и риском развития рака

Ученые рассказали о связи между ростом и риском возникновения рака

Согласно данным анализа, у женщин каждые десять сантиметров роста увеличивает риск рака на 12%, у мужчин — на 9%.

Как сообщает РИА Новости, ученые из Лондонского королевского общества опубликовали результаты исследования о том, как высокий рост связан с вероятностью развития рака.

Эксперты рассмотрели 23 вида рака и заметили, что риск развития 18 из них зависит от роста человека. На протяжении всей жизни в клетках людей накапливаются мутации, которые могут приводить к раку.

У высоких людей клеток больше, чем у низких. Таким образом, увеличивается и опасность развития злокачественных образований.

Согласно данным анализа, у женщин каждые десять сантиметров роста увеличивает риск рака на 12%, у мужчин — на 9%.

Специалисты пришли к выводу, что рост сильнее всего влияет на появление меланомы. Ученые не обнаружили связи между ростом и риском возникновения рака пищевода, желудка, полости рта и шейки матки у женщин и рака желудка — у мужчин.