Дыхание через нос поможет улучшить память

Ученые из Швеции провели исследования и доказали, что память можно улучшить, если дышать через нос. Об этом сообщает издание JNeurosci.

Сам процесс запоминания можно условно разделить на три части:

кодирование — когда человек переводит полученную информацию в образы;

консолидация — когда образы из кратковременной память переходят в долговременную;

распознавание — когда по образам человек воссоздает информацию, то есть вспоминает.

В исследовании приняли участие 24 мужчины и женщины, им предложили 12 запахов, половина из которых были им не знакомы. Затем в течение часа половина группы дышала только носом, а вторая половина только ртом. Затем им снова предложили распознать 12 запахов, шесть из которых были незнакомы.

Выяснилось, что группа, дышавшая через нос, справилась с заданием лучше.

Исследование подтвердило, что обоняние непосредственно связано с гиппокампом, той частью мозга, которая отвечает за хранение воспоминаний.