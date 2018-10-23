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Дыхание через нос поможет улучшить память
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Дыхание через нос поможет улучшить память 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Швеции провели исследования и доказали, что память можно улучшить, если дышать через нос. Об этом сообщает издание JNeurosci.
Сам процесс запоминания можно условно разделить на три части:
кодирование — когда человек переводит полученную информацию в образы;
консолидация — когда образы из кратковременной память переходят в долговременную;
распознавание — когда по образам человек воссоздает информацию, то есть вспоминает.
В исследовании приняли участие 24 мужчины и женщины, им предложили 12 запахов, половина из которых были им не знакомы. Затем в течение часа половина группы дышала только носом, а вторая половина только ртом. Затем им снова предложили распознать 12 запахов, шесть из которых были незнакомы.
Выяснилось, что группа, дышавшая через нос, справилась с заданием лучше.
Исследование подтвердило, что обоняние непосредственно связано с гиппокампом, той частью мозга, которая отвечает за хранение воспоминаний.
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