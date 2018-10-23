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Доказали смертельную опасность БАДов
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Доказали смертельную опасность БАДов 

News.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Гарвардской медицинской школе доказали, что американский рынок БАДов переполнен контрафактными препаратами. В добавках нашли вещества, потенциально опасные для организма человека.
Сотрудники университета уличили производителей в использовании стимуляторов даже после аналогичного скандала трехлетней давности, сообщает Gizmodo.
Химики нашли в некоторых таблетках высокие дозы вредных веществ: диметиламиламин, диметилбутиламин и метилсинефрин. Общественники США обвинили в нарушениях FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Американские врачи уверены, что система проверки и сертификации лекарств содержит слишком много недостатков.
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