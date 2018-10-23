Антибиотики больше не работают

Антибиотики утратили свою силу

Более 2500 человек умирают ежегодно из-за всплеска послеоперационных инфекций. Когда-то с такими инфекциями успешно боролись с помощью антибиотиков, но сегодня в подавляющем числе случаев эти лекарства больше не работают. Особенно подвержены инфекциям пациенты, перенесшие операции на тазобедренном суставе и колене: такие вмешательства в организм всё чаще заканчиваются летальным исходом из-за роста устойчивости бактерий к антибиотикам.

Угроза здоровью

В новом докладе Общества здравоохранения Англии (PHE) врачи предупреждают, что, если сформировавшаяся тенденция не будет пресечена, то вся рутинная хирургия, кесарево сечение в родах и некоторые виды лечения рака рискуют стать опасным для жизни. Речь идёт о здоровье более чем трёх миллионов пациентов в год — именно такое количество людей прибегает к операциям подобного рода ежегодно. Десятилетиями все эти виды оперативного вмешательства в тело человека были относительно безопасными благодаря профилактическим курсам антибиотиков. Но число инфекций кровотока в период с 2013 по 2017 год выросло на 35%, и учёные убеждены: всё дело в том, что лекарства быстро теряют свою силу. У бактерий и других патогенов развивается устойчивость к лекарственным средствам, используемым для борьбы с ними. Развитие этой устойчивости идёт путём спонтанных генетических мутаций и дальнейшего естественного отбора.

Возвращение в Средневековье

Процесс развития у бактерий устойчивости к антибиотикам был спровоцирован расточительностью в применении этой группы лекарств, как для людей, так и для животных — в ветеринарной практике. Кроме того, начиная с 1970-х годов, не было разработано ни одного нового класса антибиотиков, и фармацевтические компании крайне неохотно вкладывают средства в исследования и разработки в этом направлении. Если всё останется так, как сейчас, то к 2050 году 10 миллионов человек во всем мире станут жертвами бактериальных инфекций именно из-за ослабления действия антибиотиков.

Профессор Дам Салли Дэвис, главный врач Англии, комментирует ситуацию:

«Очевидно, что без быстрых мер по сокращению инфекций мы рискуем вернуть медицину в тёмные века — в эпоху, когда многие процедуры, которые мы сегодня воспринимаем как должное, могут стать слишком опасными».

Ежегодно в одной только Англии проводится более 9 млн хирургических процедур, из которых, по оценкам, каждая третья требует применения антибиотиков до или во время операции. Лекарства также необходимы большинству онкологических больных, потому что и сама болезнь, и применяемая для её излечения химиотерапия подавляют способность иммунной системы воевать с инфекциями. Примерно один из двух пациентов, лечащихся от рака крови, получает антибиотик.

Наряду с ростом числа инфекционных осложнений после операций и терапии рака, в 2017 году в Англии на 22% выросло число случаев гонореи, что, как полагают врачи, является результатом возросшей устойчивости гонококков к антибиотикам. В 2018 году был обнаружен первый на территории Великобритании случай «супер-гонореи»: мужчина половым путём подхватил в Таиланде штамм инфекции, устойчивый буквально ко всем известным медицине препаратам.

Меры борьбы

PHE призывает всех — не стоит лишний раз требовать антибиотики от врачей. Это поможет сохранить силу лекарств. Во всём мире должна быть объявлена своего рода война с растущей устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам. Препараты должны быть обязательно назначены врачом и лишь в случае необходимости. Приём антибиотиков «на всякий случай» только кажется безобидным — в будущем это может иметь серьёзные последствия для здоровья. Авторы доклада отмечают, что уже был достигнут определённый прогресс: за последние пять лет число рецептов, выписываемых в рамках первичной медицинской помощи, сократилось на 13,2%. Однако для тотальной борьбы с устойчивостью этого недостаточно.