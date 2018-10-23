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Определена неожиданная польза физических упражнений
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Определена неожиданная польза физических упражнений 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Ученые Медицинского центра Университета штата Огайо показали, что физическая активность мужчин оказывает благотворное влияние на здоровье их будущих детей, достигших зрелого возраста. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В ходе исследования специалисты провели эксперимент с использованием мышиной модели. Самцы грызунов в течение трех недель получали либо обычный корм, либо пищу с высоким содержанием жиров. Каждая из двух групп была разделена на подгруппы в соответствии с их физической активностью. Часть животных оставалась малоподвижной, а остальные могли свободно перемещаться. Согласно условиям эксперимента, потомство от этих животных ело обычный корм и вело сидячий образ жизни.
Оказалось, что у мышей, чьи отцы сохраняли активность, были хорошие показатели сахара в крови, относительно небольшая масса тела и небольшое количество жира. Физические упражнения помогали животным минимизировать отрицательный эффект от употребления большого количества жиров. Такие результаты объясняются эпигенетической регуляцией в клетках спермы, когда специфические соединения присоединяются к определенным участкам ДНК и влияют на активность генов у потомства.
Ранее, 17 октября, сообщалось, что ученые Университета штата Флорида в Таллахасси (США) выяснили, что воздействие никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков через эпигенетические факторы. Так, в сперме самцов, получавших небольшие дозы никотина, наблюдались эпигенетические изменения, затрагивающие в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2. Эта молекула играет важную роль в развитии мозга и процессе обучения.
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