Что делать, когда голова болит из-за остеохондроза

Что делать, когда голова болит из-за шейного остеохондроза

Вам знакомы приступы резкой головной боли, которая «сводит с ума» и может возникать в моменты переутомления или вообще «непонятно от чего»? Среди прочего комплекса диагностики лечащий врач обязательно должен назначить проверку шейного отдела позвоночника на предмет остеохондроза. В данном случае головная боль является одним из осложнений, вызванных основной болезнью, поэтому лечение необходимо вести системно.

Причина головных болей при шейном остеохондрозе

Неправильное положение межпозвоночных дисков приводит к надавливанию на корешки спино-мозговых нервов, что в свою очередь, начинают воспаляться и отекать. Далее, как по цепочке, подобное воздействие не может пройти незамеченным для внутричерепного давления (оно повышается) и как итог — головные боли! Конечно, небольшие неприятные ощущения в первое время помогают снять анальгетики или другие обезболивающие препараты, но необходимо срочно обратиться к врачу!

Факторы, усиливающие головные боли при шейном остеохондрозе

Что может провоцировать первоначальную причину возникновения подобных болей, то есть, вызывать признаки шейного остеохондроза, либо усиливать его воздействие на внутричерепное давление уже при имеющихся проблемах с шеей?

• последствия травм позвоночника;

• динамичные повороты шеи без разминки и после долгого статичного положения;

• сидячая работа;

• избыток массы тела;

• неудобная поза во время сна.

В этих случаях необходимо использовать ортопедический воротник Шанца, который не только снизит неприятные ощущения, но и окажет общее оздоравливающее воздействие. Шея фиксируется в правильной позиции, позволяя компенсировать перегруженные неправильным положением нагрузки на мышцы, восстанавливается оптимальное кровообращение. Обычный режим ношения такого бандажа около двух часов в день. Не забывайте применять воротник Шанца не только дома, но и при долгом статичном положении, например, в дороге.

Как при таких проблемах спать без боли?

Вам знакомы утренние боли, плохой сон и чувство усталости в области шеи поле ночи вместо отдыха? Тогда проверьте свои постельные аксессуары, у вас нет ортопедической подушки? Значит, пришло самое время её завести. Ортопедическая подушка с одним или двумя валиками позволит построить правильный изгиб шеи и положение головы во время сна. Это не только расслабит перегруженные днём мышцы, но и позволит вернуть оптимальное кровообращение.

Лечебно-профилактические меры

Ещё одно высокоэффективное средство для страдающих шейным остеохондрозом с неизбежными последствиями в виде головных болей — аппликатор Ляпко. Это специальное приспособление, которое изготавливается в форме вала, ковра или пояса, оказывая на необходимый позвоночный отдел массажное действие. В нём имеются маленькие иголочки, которые являются своеобразным прототипом известной восточной практики иглоукалывания. В результате улучшается кровеносное обращение и стабилизируется состояние шейного отдела. Важно, что при использовании аппликатора Ляпко потребуется помощник.

Физиологические процедуры

Когда вы уже позаботились о физиологическом (не медикаментозном) снятии болевого синдрома, можно перейти к лечебным гимнастическим упражнениям. В них входят:

• повороты головы в положении сидя;

• максимально низкое опускание головы;

• втягивание подбородочной части черепа с отклонением шеи назад (выполняется сидя);

• массаж височных долей при одновременном повороте головы;

• наклоны головы вперёд с одновременным созданием препятствия в виде руки на лбу;

• поднимание плеч;

• пальцевое разминание затылочной части головы.

Помните, что только системный подход из медикаментов, ортопедического режима, лечебной физкультуры и профилактических аксессуаров позволит добиться снижения основных симптомов, после чего необходимо продолжать поддерживать свой шейный отдел с порядке согласно всем рекомендациям вашего врача. И напоследок, в обязательном порядке необходимо также проверить стопы ног, зачастую неправильное положение при ходьбе серьёзно перегружает позвоночник, включая шейный отдел. Используйте ортопедические стельки для закрытой обуви.