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Назван способ продлить жизнь пожилым людям
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Назван способ продлить жизнь пожилым людям 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Тафтса в Бостоне (США) выяснили, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), содержащиеся в морепродуктах, увеличивают продолжительность жизни пожилых людей и предотвращают риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedcalXpress.
В долговременном исследовании, проходившем в 1992-2015 годах, приняли участие 2622 взрослых человека, их средний возраст составлял 74 года. У добровольцев в самом начале, а также через шесть и 13 лет был измерен уровень содержания ПНЖК в крови, включая эйкозапентаеновую кислоту, докозагексаеновую кислоту, докосапентаеновую кислоту и альфа-линоленовую кислоту. Большинство из этих соединений встречается в морепродуктах, а последняя — в орехах, семенах и зеленых овощах.
В зависимости от содержания ПНЖК в организме участники были разделены на пять групп. Оказалось, что у 89 процентов участников наблюдались возрастные хронические заболевания, включая физические и когнитивные дисфункции. При этом высокий уровень потребления эйкозапентаеновой кислоты был связан с 24-процентным снижением риска нездорового старения по сравнению с самым низким уровнем, а докосапентаеновая кислота способствовала снижению риска на 18-21 процент. У остальных соединений эффекта не было обнаружено.
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