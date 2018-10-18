Разработана «волшебная пилюля» против курения 

Ученые из США разработали вещество, которое поможет заядлым курильщикам избавиться от пагубной привычки без никотиновой ломки.
Подробно принцип действия лекарства описан в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Оливье Джордж, ученый из Института Скриппса, рассказал, что полученное вещество разрушает никотин до его попадания в мозг, потому что начинает свое активное действие в кровотоке. По его словам, именно за счет этого у лекарства будет меньше негативных побочных эффектов.
Новое вещество уже прошло тестирование на крысах, которые долгое время приучали получать никотин с водой. К дальнейшим опытам ученые планируют привлечь добровольцев.